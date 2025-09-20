Мир
Катар поставил условие Израилю для возобновления переговоров по Газе

Axios: Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Taylor Brandon / Unsplash

Катар поставил условие Израилю для возобновления посредничества в урегулировании конфликта в секторе Газа — Тель-Авив должен извиниться за удар по Дохе. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что извинения будут «взрывоопасным шагом» для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но Катар «готов проявить гибкость в отношении формулировок».

По словам высокопоставленного израильского чиновника, власти еврейского государства недооценили масштаб кризиса, который может вызвать удар, и Нетаньяху «понимает, что просчитался».

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

