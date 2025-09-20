Силовые структуры
22:16, 20 сентября 2025Силовые структуры

По факту обрушения школы в Москве возбуждено дело

СК возбудил уголовное дело из-за гибели двух рабочих в школе на востоке Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели двоих рабочих при обрушении во время ремонта конструкций школы на востоке Москвы. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 143 Уголовного кодекса (УК) РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

20 сентября в Москве на стройке в школе произошло обрушение. По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло в школе №1080 на Знаменской улице. Предварительно, двое рабочих не выжили, еще шесть могут находиться под завалами. Обрушение в школе на востоке Москвы могло произойти из-за нарушения технологии проведения строительных работ.

