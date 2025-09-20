Экономика
22:14, 20 сентября 2025Экономика

В ЕС обеспокоились из-за сделки Китая с Польшей

Sohu: Сделка Польши с Китаем вызвала тревогу в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

Польша и Китай заключили торговую сделку, что стало причиной серьезного беспокойства в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает портал Sohu.

Польша накануне заблокировала железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, что осложнило отправку товаров из КНР в Европу. После этого глава МИД Китая Ван И встретился с польским коллегой Радославом Сикорским и президентом Польши Каролем Нароцким. Итогом встречи стало заключение соглашения о добыче полезных ископаемых, производстве электромобилей и правилах экспортного контроля.

Сделка обеспечила Пекину транспортный коридор, а Варшава, в свою очередь, получила большую промышленную поддержку. ЕС обеспокоен тем, что Польша «отошла от общих правил» и добилась «привилегированного положения».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск описал торговое соглашение между США и ЕС словами «радоваться особо нечему». «Польша может потерять около 8 миллиардов злотых. Потери будут значительными по обе стороны Атлантики», — признал политик.

