Зеленский поторопил Трампа с новыми санкциями против России

Зеленский заявил, что Украина теряет время из-за ожидания Трампа
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поторопил президента США Дональда Трампа с новыми санкциями против России. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда».

Зеленский прокомментировал слова Трампа о том, что Вашингтон введет новые санкции, когда Европа перестанет покупать российские энергоресурсы. Однако, по мнению президента Украины, затягивание санкций не приносит давления на Москву. Эту тему он собирается поднять во время встречи с американским лидером на Генассамблее ООН.

«Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский оценил возможность завершения конфликта в стране по «корейскому сценарию». По словам Зеленского, Украине нужны гарантии безопасности, и это отличает конфликт от ситуации с разделением Южной и Северной Кореи.

