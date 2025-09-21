Россия
12:34, 21 сентября 2025Россия

В российском регионе прыжок опытного парашютиста из самолета обернулся трагедией

В Подмосковье разбился парашютист, который сам укладывал свой парашют
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sky Antonio / Shutterstock / Fotodom  

В Подмосковье прыжок 59-летнего парашютиста, который сам укладывал свой парашют, из самолета закончился трагедией. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ЧП произошло в Серпухове. Отмечается, что пострадавший — опытный спортсмен. У него четырехлетний стаж, и на его счету около 40 прыжков. Перед взлетом ему был проведен стандартный инструктаж. Кроме того, он прошел медосмотр. Также недочетов не нашел и проверяющий его инструктор. После того как парашютист выпрыгнул из самолета на высоте 1,1 тысяч метров, по неустановленной причине, оба парашюта у него не раскрылись. Свидетели отмечают, что перед прыжком он говорил по телефону с женой и они сильно поругались.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 46-летний опытный парашютист неудачно приземлился после прыжка.

    Все новости