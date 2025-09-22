Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:51, 22 сентября 2025Из жизни

130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала

В Дании под теплицами университета обнаружили 130-летние бактерии в бутылках
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: International Dairy Journal

В Дании в подвале нашли бутылки со 130-летними бактериями. Об этом сообщает International Dairy Journal.

Ученые из Дании совершили уникальную находку в подвале под теплицами Копенгагенского университета. Там обнаружили образцы молочнокислых бактерий, возраст которых оценивается в 130 лет. Бактерии, использовавшиеся для изготовления масла, содержались в двух бутылках с белым порошком.

Исследователи провели анализ ДНК и подтвердили, что бактерия относится к виду Lactococcus cremoris, который до сих пор применяется для сквашивания молока. «Это было похоже на открытие своего рода микробиологической реликвии. Нам удалось извлечь генетическую информацию из бактерий, использовавшихся в датском производстве масла 130 лет назад, мы на это не смели даже надеяться», — заявил микробиолог Йорген Лейснер.

Материалы по теме:
«С одной стороны — оливье, с другой — селедка» Новогоднее обжорство опасно. Как не стать его жертвой — объясняет биолог
«С одной стороны — оливье, с другой — селедка»Новогоднее обжорство опасно. Как не стать его жертвой — объясняет биолог
24 декабря 2022
Антибиотики все чаще теряют свою эффективность. Как в России нашли решение этой проблемы?
Антибиотики все чаще теряют свою эффективность.Как в России нашли решение этой проблемы?
11 ноября 2021
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Ученые также обнаружили, что культура содержит гены, ответственные за производство диацетила — соединения, придающего маслу характерный аромат. «Это показывает, что даже тогда у них были бактерии именно с теми свойствами, которые должны быть в ферментированных молочных продуктах, и которые у нас есть сегодня», — отметил соавтор исследования Деннис Сандрис.

Однако анализ выявил в бутылках и нежелательные элементы: большое количество Cutibacterium acnes, бактерии, вызывающей акне, а также следы патогенных бактерий, таких как Staphylococcus aureus и Vibrio furnissii. Соавтор работы Наталия Бришер добавила, что находка является свидетельством ранних научных инноваций и показывает, насколько далеко продвинулась пищевая безопасность с тех пор.

Ранее в Австралии одобрили вакцину от хламидиоза для коал. До этого инфицированных бактериями животных лечили антибиотиками, однако такие лекарства негативно влияли на их способность переваривать листья эвкалипта — их основного источника пищи.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Польша пригрозила сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны

    Трамп собрался поговорить о возрождении мощи США

    Захарова поддержала идею показать китайцам самовары

    Некоторым людям разрешили есть ночью

    Каллас обвинила Россию в провокациях

    В МИД прокомментировали запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

    130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала

    Назван срок включения отопления в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости