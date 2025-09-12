Из жизни
17:53, 12 сентября 2025Из жизни

Коал начнут массово вакцинировать от хламидий

В Австралии коал начнут вакцинировать от хламидиоза
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

В Австралии одобрили вакцину от хламидиоза для коал. Об этом пишет People.

Хламидии являются основной угрозой здоровья коал. Раньше инфицированных бактериями животных лечили антибиотиками, однако такие лекарства негативно влияли на их способность переваривать листья эвкалипта — их основного источника пищи. Это часто приводило к летальным исходам.

Желая сохранить популяцию коал, команда Университета Саншайн-Коста (UniSC) 10 лет разрабатывала нужную вакцину. После множества проверок ее разрешили использовать на коалах. Животных начнут вакцинировать как в ветеринарных больницах, так и в полевых условиях.

Старший научный сотрудник UniSC Сэм Филлипс заявил, что созданная вакцина снижает количество летальных исходов от хламидиоза в диких популяциях на 65 процентов. Она предотвращает развитие инфекции и даже может избавить животных от уже появившихся симптомов.

Хламидиоз у коал может быть двух видов. Первый вызывает раздражение глаз, что может привести к полной слепоте. Второй поражает почки и репродуктивную систему коалы. Его последствия часто фатальны.

Ранее сообщалось, что в Австралии за прошедший месяц расправились с более 700 коалами. Власти оправдали этот шаг тем, что многие из них были тяжело ранены, страдали от голода и обезвоживания.

