Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы

МО России: Система ПВО уничтожила семь управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили семь таких бомб. Все они были уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО). К какому типу относились бомбы, и какие объекты планировали поразить ВСУ, не уточняется.

Также в МО сообщили, что система ПВО уничтожила два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 339 беспилотников.

Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

