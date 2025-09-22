Четверо мужчин устроили перестрелку на проспекте в российском городе

В Петербурге задержали троих мужчин за перестрелку на проспекте

В Санкт-Петербурге задержали троих мужчин за перестрелку на проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 21 сентября в отдел полиции поступило сообщение о стрельбе на Дунайском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что у 48-летнего местного жителя произошел конфликт с тремя неизвестными, один из которых достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Тот открыл ответный огонь из травматического пистолета. После этого нападавшие скрылись.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу. В тот же день оперативники установили причастность к нападению двоих местных жителей, которые находились в медицинском учреждении, а позже на Плесецкой улице задержали третьего подозреваемого.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе.