Данные о введении платного проезда на всех дорогах в России опровергли

Минтранс: Введение платного проезда на всех дорогах в России не разрабатывается

В СМИ и соцсетях начало распространяться сообщение, что все дороги в России могут сделать платными. Так, заявляется, что власти хотят, чтобы к 2030 году каждый водитель платил за каждый километр пути. Источником информации указан Росавтодор.

За основу этих данных взяты слова замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства Росавтодор Дениса Кирюхина, выступившего на полях форума Kazan Digital Week. Рассуждая о том, что с 1 февраля 2025 года размер платы в государственной системе «Платон» повысили на 3,34 рубля за километр пробега он отмечал, что в перспективе к 2030 году стоит перейти «к некоей социальной справедливости» по принципу «кто пользуется инфраструктурой, тот и платит». При этом, уточнил Кирюхин, пока это в «рамках обсуждения».

Слова Кирюхина впоследствии опровергли в Минтрансе. Там сообщили, что введение платного проезда на всех дорогах в России не обсуждается. С опровержением выступил официальный представитель ведомства Николай Шестаков.

«Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — объяснил он.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов подчеркнул, что подобное решение противоречило бы Конституции.

«В нашем комитете такая инициатива не обсуждалась, впервые слышу про нее. Я думаю, что она не получит поддержку, потому что у нас право на свободное передвижение граждан зафиксировано в Конституции», — заявил он.

Данные о том, что все дороги в РФ могут стать платными к 2030 году, распространились в российских СМИ. Об этом, в частности, писали «360.ru», РБК и «Вести».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».