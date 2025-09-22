Россия
Генштаб раскрыл особенность осеннего призыва в армию в России

Вице-адмирал Цимлянский: Решение о призыве в армию действительно в течение года
Марк Леонов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Решение о призыве в армию теперь действительно в течение года. Эту особенность осеннего призыва раскрыл вице-адмирал Владимир Цимлянский, замначальника мобилизационного управления Генштаба.

По словам Цимлянского, это означает, что если россиянин после решения военкомата не был отправлен в воинскую часть в ближайший призыв, его отправят на службу в следующую призывную кампанию.

По словам представителя Генштаба, у осеннего призыва будут и другие особенности — например, использование информсистемы «Единый реестр воинского учета» и набор военнослужащих в научные роты.

Осенний призыв в России пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Срок службы военнослужащих составит 12 месяцев, отправки призывников запланированы с 15 октября.

