В осенний призыв в России начнут действовать электронные повестки

Осенью 2025 года в России призывники начнут получать электронные повестки. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский, текст брифинга оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток», — пояснил он.

По словам Цимлянского, на данный момент Генштаб не отказался от бумажных повесток, они также являются юридически значимыми.

Ранее комитет Госдумы по обороне оценил и одобрил законопроект о круглогодичном призыве в армию, рекомендовав его к принятию в первом чтении. По словам депутата, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

