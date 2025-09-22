Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:56, 22 сентября 2025Силовые структуры

Мужчина привез в Россию 34 беспилотника

Таможня задержала по пути из Казахстана в Башкирию грузовик с 34 БПЛА, их изъяли
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Российские таможенники задержали грузовик, который вез из Казахстана в Башкирию партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в самарской таможне.

«Газель» была остановлена для досмотра недалеко от международного автомобильного пункта пропуска Сагарчин. В коробках лежали в разобранном виде FPV-дроны с камерами для передачи изображения в режиме реального времени и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом дистанционного управления. В таможне предоставили видео груза.

На кадрах видны коробки с БПЛА.

В сопроводительных документах отсутствовали сведения о БПЛА. Водитель заявил, что дроны принадлежат ему и он использует их для личной видеосъемки.

Фото: Самарская таможня

По предварительным данным, два аппарата являются беспилотниками самолетного типа, которые могут нести груз весом до пяти килограммов, один дрон разведывательного типа, остальные компоненты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, предполагающих сброс груза.

В таможне отметили, что БПЛА представляют потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, их изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой Вооруженных сил Украины на курортную зону Крыма. Беспилотники с фугасными боезарядами нанесли удар по санаторию, спа-отелю и пансионату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости