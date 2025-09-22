Мужчина привез в Россию 34 беспилотника

Таможня задержала по пути из Казахстана в Башкирию грузовик с 34 БПЛА, их изъяли

Российские таможенники задержали грузовик, который вез из Казахстана в Башкирию партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в самарской таможне.

«Газель» была остановлена для досмотра недалеко от международного автомобильного пункта пропуска Сагарчин. В коробках лежали в разобранном виде FPV-дроны с камерами для передачи изображения в режиме реального времени и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом дистанционного управления. В таможне предоставили видео груза.

На кадрах видны коробки с БПЛА.

В сопроводительных документах отсутствовали сведения о БПЛА. Водитель заявил, что дроны принадлежат ему и он использует их для личной видеосъемки.

Фото: Самарская таможня

По предварительным данным, два аппарата являются беспилотниками самолетного типа, которые могут нести груз весом до пяти килограммов, один дрон разведывательного типа, остальные компоненты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, предполагающих сброс груза.

В таможне отметили, что БПЛА представляют потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, их изъяли и направили на экспертизу.

