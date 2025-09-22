Названы последствия атаки беспилотников на курортную зону Крыма

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Форос с 3 погибшими и 15 ранеными

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курортную зону Крыма. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На месте происшествия следователи и криминалисты проводят осмотр и изымают фрагменты дронов для проведения необходимых экспертиз. Также они оценят размер материального ущерба и допросят очевидцев.

По данным СК, 21 сентября беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Форос, в результате жертвами стали три человека и еще 15 получили ранения. Все пострадавшие — постояльцы отеля Luciano, отмечает Telegram-канал Mash. Повреждения получили также объекты санатория «Форос», пансионата имени Терлецкого и здание местной школы.

Министр здравоохранения республики Алексей Натаров сообщил, что один из пострадавших находится в реанимации — его могут транспортировать в Москву.