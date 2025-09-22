Раскрыты подробности о ранениях пострадавших при атаке ВСУ на курортную зону Крыма

Глава Минздрава Крыма Натаров: У раненных при атаке БПЛА осколочные ранения

Пострадавшие при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курортную зону Крыма получили осколочные ранения. Подробности об этом раскрыл министр здравоохранения республики Алексей Натаров, пишут «Вести Крым».

«Это осколочные ранения, проникающие, сквозные. В результате повреждения опорно-двигательного аппарата также вторичные травмы», — сказал глава крымского Минздрава.

По его данным, среди пострадавших есть один пациент, который находится в реанимации — его могут транспортировать в Москву. Пациенту проведут дополнительное обследование, после которого врачи примут решение, добавил министр.

Ранее в ФМБА сообщали, что четверо пострадавших при атаке БПЛА на Крым находятся в тяжелом состоянии. Госпитализация, по данным врачей, понадобилась 12 гражданам, в состоянии средней степени тяжести находятся семь человек. Среди пострадавших, предварительно, есть гости банкета одного из отелей в Форосе.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попала курортная зона в поселке Форос на юге полуострова. Жертвами удара, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы.