Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 22 сентября 2025Россия

Стало известно о пострадавших при атаке на курортную зону Крыма гостях банкета

При атаке ВСУ на крымский Форос пострадали гости банкета в отеле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В крымском поселке Форос, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в момент атаки в одном из отелей проходил банкет. Его гости пострадали от атаки БПЛА, пишут «Осторожно новости».

По информации издания, банкет проходил в отеле Luciano Wellness & SPA Foros — там гости отмечали день рождения бренда Luciano на уличной террасе.

Когда ведущий начал говорить о том, что самолет Luciano начинает свой полет, загорелись фейерверки, включили звуки самолетов. И тогда через доли секунд все увидели летящий прямо в нас беспилотник

Очевидец атаки БПЛА

По словам очевидца атаки, пострадало «много людей», также были те, кто не выжил в результате атаки. Все присутствующие сразу убежали в подвалы отеля, рассказал мужчина. Он добавил, что атака продолжалась длительное время, из-за чего гостей отеля не выпускали из подвалов — люди вышли из укрытий уже поздней ночью. Сейчас территория отеля оцеплена, на месте работали следователи и врачи.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попала курортная зона в поселке Форос на юге полуострова. Жертвами удара, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Россияне начали скупать аудиокассеты и CD-диски

    Спецпредставитель Путина прокомментировал просьбу SHAMAN к жюри

    Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид уличили во лжи о ее диагнозе

    Москвичам назвали продолжительность летней погоды

    Раскрыты подробности о ранениях пострадавших при атаке ВСУ на курортную зону Крыма

    У бросившей ребенка в Таиланде россиянки заподозрили помутнение рассудка

    Высокопоставленный сотрудник Минтранса России задержан

    Советник Макрона рассказал об угрозах расправой из-за признания Палестины

    Чиновники США назвали решение Макрона признать Палестину рекламным трюком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости