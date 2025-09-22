Стало известно о пострадавших при атаке на курортную зону Крыма гостях банкета

При атаке ВСУ на крымский Форос пострадали гости банкета в отеле

В крымском поселке Форос, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в момент атаки в одном из отелей проходил банкет. Его гости пострадали от атаки БПЛА, пишут «Осторожно новости».

По информации издания, банкет проходил в отеле Luciano Wellness & SPA Foros — там гости отмечали день рождения бренда Luciano на уличной террасе.

Когда ведущий начал говорить о том, что самолет Luciano начинает свой полет, загорелись фейерверки, включили звуки самолетов. И тогда через доли секунд все увидели летящий прямо в нас беспилотник Очевидец атаки БПЛА

По словам очевидца атаки, пострадало «много людей», также были те, кто не выжил в результате атаки. Все присутствующие сразу убежали в подвалы отеля, рассказал мужчина. Он добавил, что атака продолжалась длительное время, из-за чего гостей отеля не выпускали из подвалов — люди вышли из укрытий уже поздней ночью. Сейчас территория отеля оцеплена, на месте работали следователи и врачи.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попала курортная зона в поселке Форос на юге полуострова. Жертвами удара, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы.