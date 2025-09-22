Интернет и СМИ
06:30, 22 сентября 2025

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

IT-эксперт Бориславский: Мошенники начали тестировать схему с отказом от посылки
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники начали использовать сценарий с отказом от посылки с таможни, сообщил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. О новой мошеннической схеме он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Жертве звонят и сообщают, что на ее имя якобы пришла посылка, стоимость которой превышает беспошлинный лимит, указал IT-эксперт. Когда человек отвечает, что ничего не заказывал, ему предлагают отменить посылку и срочно подтвердить личность через Госуслуги, чтобы не получить штраф или не лишиться льгот. На телефон в этот момент приходит SMS-код, который просят продиктовать «для фиксации отказа». В этот момент человек передает злоумышленникам ключ к своей учетной записи, обращает внимание специалист.

«Опасность схемы в том, что она маскируется под решение проблемы. Жертву не побуждают что-то получить, ее подталкивают ничего не потерять, "иначе будут штрафы или ограничения на выезд". На фоне срочности и давления от якобы официальных органов власти люди теряют критичность и готовы назвать код, не проверив информацию в официальных каналах», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Никакая почта, таможня или госструктура не спрашивает коды из SMS по телефону — это всегда мошенничество. Единственный надежный способ проверки — самостоятельно зайти на официальный сайт или в приложение и уточнить статус посылки либо возможной задолженности

Даниил БориславскийIT-эксперт

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать участников специальной военной операции (СВО). У них воруют деньги, предлагая «поддержку».

    Все новости