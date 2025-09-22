Стало известно о попытках отчаявшихся украинцев связаться с российской стороной из ТЦК

РИАН: Насильно мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК

Некоторые украинцы, которых насильно мобилизовали, в порыве отчаяния связываются с российскими волонтерами через чат-бот прямо из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о боте, который был создан специально для того, чтобы обычные солдаты могли легко добровольно сдаться в плен, а также для помощи тем, кого насильно мобилизовали. Как сообщают волонтеры, благодаря этому боту в плен сдались десятки человек.

«Были случаи, когда нам писали прямо из ТЦК с просьбами им помочь. Люди были в отчаянии», — приводит агентство слова организатора проекта.

Ранее стало известно, что за каждого мобилизованного сотрудники ТЦК получают премию в размере 200 долларов.