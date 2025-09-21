Бывший СССР
В Раде назвали сумму гонорара за насильно мобилизованных

Нардеп Дубинский: В военкоматах Украины платят $200 за насильно мобилизованного
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Сотрудники военкоматов Украины получают по 200 долларов (около 16,7 тысячи рублей) за каждого насильно мобилизованного гражданина страны. Сумму гонорара раскрыл депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Премия патрулю военкомата за одного бусифицированного (так в стране называют насильно мобилизованных мужчин, которых хватают на улице и сажают в транспорт военкомата — прим. «Ленты.ру») — 8000 ($200)», — рассказал нардеп.

Ранее Дубинский назвал реальным сценарий, при котором Киев после разочарования в европейских союзниках разворачивается в сторону восстановления отношений с Россией. Нардеп также напомнил, что история Украины состоит из периодов «метаний в поисках лучшего пана».

До этого Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем. Он отметил, что позиция украинского лидера связана с влиянием западных партнеров.

