Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 18 сентября 2025Бывший СССР

В Раде предсказали разворот Украины в сторону России

Нардеп Дубинский назвал реальным сценарий разворота Украины в сторону России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Сценарий, при котором Киев после разочарования в европейских союзниках разворачивается в сторону восстановления отношений с Россией, следует считать реальным. Смену вектора украинской политики предсказал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Я считаю вполне реальным сценарий, при котором Украина, разочаровавшись в Европе, развернется в сторону возобновления отношений с РФ», — говорится в публикации.

Нардеп также напомнил, что история Украины состоит из периодов «метаний в поисках лучшего пана».

Ранее Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт с Россией с помощью дипломатии. Он отметил, что позиция украинского лидера связана с влиянием западных партнеров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Финансистов мошенников уложили лицом в пол на видео МВД России

    Посол России ответил на вопрос об отношении Москвы к протестам во Франции

    Решение Польши закрыть границу с Белоруссией сочли «удушающим» для Европы

    Жестокое преступление произошло в российской семье

    Названы неочевидные тяжелые последствия заболеваний десен

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой национальной безопасности Украины

    В Москве прошел пик бабьего лета

    В России увидели смысл в заказе дорогих российских микросхем

    Жена Макрона докажет свой пол в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости