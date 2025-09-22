Путешествия
Туроператоров попросили не штрафовать россиян за отмены туров в Крым

В Минтуризма попросили не штрафовать россиян за отмены туров после атак на Крым
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Туроператоров попросили не штрафовать россиян за отмены туров после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в официальном Telegram-канале со ссылкой на представителей Министерства туризма полуострова.

«Массовых отъездов или отмен броней нет. (...) Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень», — добавили в Минтуризма Крыма.

В АТОР ранее сообщали, что после ночной атаки на курортную зону Крыма агентства находятся на связи с туристами. Пока зафиксированы единичные случаи отмены путешествий, однако их может быть больше к середине недели, отметили в организации.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали дронами санаторий «Форос» в Крыму, также под удар попало здание школы. Жертвами стали, по последним данным, трое человек. Пострадали 16 отдыхающих, среди них граждане Белоруссии.

