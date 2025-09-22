Туроператоров попросили не штрафовать россиян за отмены туров в Крым

В Минтуризма попросили не штрафовать россиян за отмены туров после атак на Крым

Туроператоров попросили не штрафовать россиян за отмены туров после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в официальном Telegram-канале со ссылкой на представителей Министерства туризма полуострова.

«Массовых отъездов или отмен броней нет. (...) Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень», — добавили в Минтуризма Крыма.

В АТОР ранее сообщали, что после ночной атаки на курортную зону Крыма агентства находятся на связи с туристами. Пока зафиксированы единичные случаи отмены путешествий, однако их может быть больше к середине недели, отметили в организации.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали дронами санаторий «Форос» в Крыму, также под удар попало здание школы. Жертвами стали, по последним данным, трое человек. Пострадали 16 отдыхающих, среди них граждане Белоруссии.