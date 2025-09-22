Культура
14:56, 22 сентября 2025Культура

Умерла младшая дочь Михаила Шолохова

Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария ушла из жизни в 87 лет
Ольга Коровина

Фото: государственный музей-заповедник М. А. Шолохова.

Младшая дочь лауреата Нобелевской премии по литературе знаменитого писателя Михаила Шолохова Мария ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили представители музея-заповедника «Тихий Дон» в Telegram-канале.

«Коллектив Государственного музея-заповедника имени Шолохова "Тихий Дон" скорбит по поводу смерти Марии Михайловны и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в публикации.

Отмечается, что прощание с Марией Шолоховой пройдет 23 сентября в «Усадьбе М. А. Шолохова».

Известно, что в семье прославленного писателя было четверо детей. Его старшая дочь Светлана также ушла из жизни в 2025 году. Младшая дочь Мария долгое время работала в отделе прозы издательства «Современник», редактировала издания произведений своего отца, а также являлась одной из основательниц музея-заповедника имени Шолохова.

20 сентября сообщалось, что заслуженный деятель искусств России, кинооператор и член Союза кинематографистов Юрий Шайгарданов ушел из жизни. Ему был 71 год, причины смерти не уточняются. Шайгарданов являлся оператором-постановщиком киностудии «Ленфильм» с 1987 года, а в 1993-м стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров.

