Умер кинооператор «Ленфильма» Шайгарданов

Умер оператор-постановщик киностудии «Ленфильм» Юрий Шайгарданов

Умер заслуженный деятель искусств России, кинооператор и член Союза кинематографистов Юрий Шайгарданов. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«От нас ушел большой художник и близкий, родной человек», — говорится в сообщении. Ему был 71 год. Причины смерти не уточняются. С 1987 года Шайгарданов являлся оператором-постановщиком киностудии «Ленфильм», участвовал в съемках кинофильмов «Вспомним, товарищ!», «Собачье сердце», «Страна глухих» и других. В 1993 году стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров.

