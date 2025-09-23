Экономика
18:55, 23 сентября 2025Экономика

Богатейший человек Индии купил российской нефти на миллиарды долларов

WP: С 2022-го индийский бизнесмен Мукеш Амбани купил у России нефти на $33 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индийский холдинг Reliance Industries индийского бизнесмена и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани с 2022 года купил российской нефти на миллиарды долларов. Об этом со ссылкой на данные индийского правительства сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, с 2022 года Reliance Industries приобрела сырья на 33 миллиарда долларов — порядка восьми процентов от всей экспортированной Россией нефти. В 2021-м нефти было приобретено лишь на 85 миллионов. По данным издания, в последние годы сырье покупалось по сниженным ценам, что принесло Амбани значительную выгоду.

В компании подчеркнули, что закупки российской нефти «не отражают политическую позицию по конфликту» и импорт «всегда полностью соответствовал международным правилам».

«Санкции Великобритании и ЕС не имеют экстерриториального применения и прямо не распространяются на субъекты, не являющиеся ни Великобританией, ни членами ЕС. По этой причине Reliance может принимать такие суда для доставки нефти», — заявили в корпорации.

По данным Bloomberg, США планируют обсудить с Индией вопрос о закупках Нью-Дели нефти у России в рамках переговоров по пошлинам на импорт индийских товаров.

«США стремятся включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России... несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос», — говорится в сообщении.

На фоне снижения потолка цен на российскую нефть, введенного Евросоюзом и рядом других стран, индийские покупатели начали требовать от российских поставщиков увеличить скидку в три и более раза из-за потенциальных рисков, до десяти долларов за баррель по отношению к эталонному сорту Brent. В последнее время скидка для поставок в сентябре составляла от двух до трех долларов, поэтому поставщики пока не готовы соглашаться на такие сделки и угрожают отправить часть спотовых партий, предназначенных для Индии, в Китай.

