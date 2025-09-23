Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции в вопросе отношений с РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News заявил, что НАТО стоит перенять опыт Анкары в установлении взаимодействия с Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — отметил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган в статье для американского журнала Newsweek заявил о том, что созданная после Второй мировой войны ООН для поддержания мира и безопасности больше не способна выполнять свою функцию по урегулированию мировых кризисов.