02:06, 23 сентября 2025

Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции

Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции в вопросе отношений с РФ и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News заявил, что НАТО стоит перенять опыт Анкары в установлении взаимодействия с Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — отметил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган в статье для американского журнала Newsweek заявил о том, что созданная после Второй мировой войны ООН для поддержания мира и безопасности больше не способна выполнять свою функцию по урегулированию мировых кризисов.

