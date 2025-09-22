Мир
18:10, 22 сентября 2025Мир

Эрдоган заявил о несостоятельности ООН

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Созданная после Второй мировой войны Организация Объединенных Наций (ООН) для поддержания мира и безопасности больше неспособна выполнять свою функцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для американского журнала Newsweek.

По мнению политика, причина несостоятельности организации кроется в ограничении ее воли пятью странами, которые принимают решения по региональным и глобальным кризисам. «Эта несправедливая структура, являющаяся одним из главных источников тупиковых ситуаций нашего времени, нуждается в безотлагательной реформе», — пишет Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что в числе постоянных членов Совета безопасности ООН должна присутствовать исламская страна. Он заявил, что власть в Совбезе распределяется не «на основе справедливости», и назвал это причиной роста глобальных проблем в будущем. Политик подчеркнул, что его оценка может не понравиться мировым лидерам.

