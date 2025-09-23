Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

Фура взорвалась после массового ДТП на трассе Р-254 в Новосибирской области

Фура взорвалась после массового ДТП на трассе Р-254 в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Как рассказали авторы издания, на дороге столкнулись три фуры и «Газель». В ДТП и при взрыве водитель «Газели» получил несовместимые с жизнью травмы.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, уточняются обстоятельства ДТП», — сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что в Воронеже пьяный сын высокопоставленной чиновницы из Федеральной налоговой службы устроил смертельное ДТП.