Германия раскритиковала требования сбивать российские самолеты

Писториус выступил против того, чтобы страны НАТО сбивали самолеты России

Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал требования сбивать российские самолеты в случае их захода в воздушное пространство стран НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Министр назвал подобные требования легкомысленными, подчеркнув, что необходимо вести себя рассудительно. «Легкомысленные требования достать что-то там с неба или еще раз подать особый знак силы меньше всего сейчас могут помочь ситуации», — отметил он.

По мнению Писториуса, реакция альянса должна быть спокойной и соразмерной.

Ранее НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31. В заявлении говорится, что альянс намерен использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений.