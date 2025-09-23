Мир
23:23, 23 сентября 2025Мир

Германия раскритиковала требования сбивать российские самолеты

Писториус выступил против того, чтобы страны НАТО сбивали самолеты России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Christian Spicker / Global Look Press

Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал требования сбивать российские самолеты в случае их захода в воздушное пространство стран НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Министр назвал подобные требования легкомысленными, подчеркнув, что необходимо вести себя рассудительно. «Легкомысленные требования достать что-то там с неба или еще раз подать особый знак силы меньше всего сейчас могут помочь ситуации», — отметил он.

По мнению Писториуса, реакция альянса должна быть спокойной и соразмерной.

Ранее НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31. В заявлении говорится, что альянс намерен использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений.

