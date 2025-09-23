На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

В США на дне озера нашли обломки корабля-призрака, затонувшего 140 лет назад

В США на дне озера Мичиган нашли затонувшее 140 лет назад грузовое судно. Об этом пишет Associated Press.

Исследовательская команда во главе с исследователем Брендоном Байлодом наткнулась на обломки судна «Ф. Дж. Кинг» с помощью гидролокатора. По его словам, корпус выглядел неповрежденным. «Некоторым из нас пришлось ущипнуть друг друга, — признался Байлод. — Мы не могли поверить, что на самом деле нашли его, и так быстро».

Судно «Ф. Дж. Кинг» пытались найти с 1970-х годов. Экспедиции мешали противоречивые данные о местонахождении корабля. Капитан судна Уильям Гриффин говорил, что оно затонуло примерно в восьми километрах от гавани Бейли. Смотритель маяка же утверждал, что видел его гораздо ближе к берегу. Обломки не могли найти ни рыбаки, ни охотники за затонувшими сокровищами. Из-за этого «Ф. Дж. Кинг» приобрел репутацию корабля-призрака.

«Ф. Дж. Кинг» — 44-метровое грузовое судно с тремя мачтами, построенное в 1867 году в Толедо. На нем перевозили зерно и железную руду. 15 сентября 1886 года корабль, нагруженный рудой, попал в шторм и пошел ко дну. Его экипаж успел спастись.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, на дне реки нашли обломки парохода, который загорелся и пошел ко дну в 1880 году. Их обнаружили случайно: местные исследователи изучали реку в поисках другого судна.