16:54, 23 сентября 2025Наука и техника

Назван неожиданный предвестник деменции

Neurology: Физическая слабость может служить ранним маркером развития деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Международная команда исследователей из Чжэнчжоуского университета проанализировала данные почти 490 тысяч участников проекта UK Biobank и выявила тесную связь между физической слабостью и развитием деменции. Работа опубликована в журнале Neurology.

Под «слабостью» ученые понимают сочетание признаков: потеря веса, низкая сила хвата, медленная ходьба, усталость и низкая физическая активность. Люди с такими проблемами сталкивались с деменцией значительно чаще: у тех, кто имел выраженную слабость, риск возрастал почти в три раза. Даже при умеренных проявлениях он был выше примерно на 50 процентов.

Особое внимание исследователи обратили на генетический фактор. У носителей «гена риска» APOE-e4 при одновременной физической слабости вероятность развития деменции была в восемь раз выше. Дополнительные данные МРТ показали, что у таких людей чаще фиксируются изменения структуры мозга, а анализ крови выявил нарушения в обмене веществ и работе иммунной системы.

Авторы подчеркивают: физическая слабость может служить ранним индикатором уязвимости мозга. Простые тесты на силу и выносливость, считают ученые, помогут выявить людей в группе риска и вовремя начать профилактику.

Ранее стало известно, что музыкальная терапия способна снижать стресс и дезориентацию у пациентов с деменцией, улучшая их качество жизни.

