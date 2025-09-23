Отец и сын устраивали подрывы с 2023 года в российском регионе

В Самарской области ФСБ задержала отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Мужчины 33 и 55 лет попались во время подготовки подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из арендованной ими квартиры и тайника в лесу изъяли 13,5 килограммов взрывчатых веществ, а также компоненты для взрывных устройств и три квадрокоптера.

По данным силовиков, в июне 2022 года сын выехал из России и через мессенджер связался с представителем украинской террористической организации, заявив о готовности безвозмездно им помогать. Вернувшись в страну, он вовлек в сотрудничество и отца. В июне 2023 года они вместе подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, а в марте и сентябре 2024-го — железнодорожные мосты реки Чапаевка и Самара. Также они участвовали в подготовке подрыва трансформаторной подстанции в июле 2023 года.

Возбуждено уголовное дело. Во время допроса мужчины дали признательные показания. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

