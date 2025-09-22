Американец после поездки в Россию получил срок в 24 года

В Москве наемника из США приговорили к 24 годам колонии

В Москве наемника из США приговорили к 24 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 322 («Незаконное пересечение госграницы РФ»), 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой»), 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой») и 222 («Незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой») УК РФ.

По данным агентства, в 2023 году 28-летний Майкл Джонс прибыл на Украину и вступил в «Интернациональный легион». С декабря 2023 года по декабрь 2024 года в составе вооруженных формирований он перешел государственную границу России в Курской области и оказал вооруженное сопротивление российским войскам. За это он получил более 870 тысяч рублей.

Подсудимый находится в международном розыске и заочно в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд заочно приговорил Джонса к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,1 миллиона рублей.

