В Москве заочно арестовали литовца по делу о финансовых махинациях

В Москве заочно арестовали Трофимоваса по делу о финансовых махинациях

В Москве заочно арестовали гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о финансовых махинациях. Об этом стало известно ТАСС.

По сведениям агентства, литовца обвинили в незаконном выводе денег на счета нерезидентов России с использованием подложных документов. Его объявили в международный розыск.

Адвокат Трофимоваса заявил в суде, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, однако не может приехать в РФ без визы. Также, по данным защитника, литовец был в прошлом выдворен из России.

До этого сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд заочно осудил 46-летнего гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса за совершение террористического акта.

Уточнялось, что иностранца признали виновным в преступлении по статьям 359 («Наемничество») и 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.