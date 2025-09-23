Военкор Кулько опубликовал кадры села Юнаковка на границе с Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролирует менее 10 процентов территории Юнаковки. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько, опубликовав кадры в своем Telegram-канале.

«Ожесточенное сражение за вражеский логистический хаб началось четыре месяца назад и за это время Юнаковка превратилась в руины», — написал он.

По словам Кулько, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает перебрасывать в Юнаковку подразделения, которые «благополучно стачиваются» российскими войсками.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России выбили подразделения ВСУ из Юнаковки. Он также напомнил, что именно через этот населенный пункт проходил главный путь снабжения украинской группировки во время вторжения в Курскую область.