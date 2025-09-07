Бывший СССР
Российские войска выбили ВСУ из ключевого села в Сумской области

Рогов: ВС России выбили ВСУ из Юнаковки Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска в результате успешных боевых действий выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Юнаковки, ключевого для украинской обороны в Сумской области села. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к городу Судже», — сообщил он.

Рогов напомнил, что именно через Юнаковку в ходе вторжения ВСУ в Курскую область проходил главный путь снабжения украинской группировки.

Ранее командование ВСУ перебросило на сумское направление 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады. Подразделение также участвовало во вторжении в Курскую область.

