Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 5 сентября 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили часть президентской бригады в Сумскую область

Командование ВСУ перебросило батальон президентской бригады в Сумскую область
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает на сумское направление батальон президентской бригады. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что батальон участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, провалив контратаку в районе Андреевки, понес потери.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники ВСУ по ошибке атаковали украинский десант районе Садков Сумской области. В результате украинское подразделение понесло потери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за требований жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости