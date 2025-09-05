Командование ВСУ перебросило батальон президентской бригады в Сумскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает на сумское направление батальон президентской бригады. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что батальон участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, провалив контратаку в районе Андреевки, понес потери.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники ВСУ по ошибке атаковали украинский десант районе Садков Сумской области. В результате украинское подразделение понесло потери.