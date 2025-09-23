Забота о себе
15:39, 23 сентября 2025Забота о себе

Психолог описала портрет жертвы брачного афериста

Психолог Абравитова: Жертвами брачных аферистов становятся романтичные женщины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: TimeImage Production / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Марианна Абравитова рассказала о том, какие женщины чаще всего становятся жертвами брачных аферистов. Свое мнение эксперт высказала в эксклюзивном интервью «Пятому каналу».

По ее словам, психология женщины часто подразумевает запрос на любовь и нежность. Если этих компонентов в жизни не хватает, она может клюнуть на первые проявления внимания. Абравитова добавила, что тогда здравый смысл отходит на второй план, а женщина полностью погружается в новый роман и не замечает «красные флаги».

По словам психолога, такими жертвами могли быть женщины, пострадавшие от Саймона Лаваева, известного как «Аферист из Tinder». Он выманил у женщин по всей Европе десять миллионов долларов и был задержан в Грузии. Абравитова назвала Лаваева «грамотным психологом и даже гением, хоть и злым».

«Здесь, конечно, еще и личное обаяние, харизматичность, манипулятивность и, может, даже артистические способности. То есть он, конечно, талантливый человек… И среди аферистов тоже есть гениальные люди», — отметила она.

Эксперт добавила, что Лаваев изучал пикап, НЛП и другие психологические техники, а после короткого срока в тюрьме снова начал свои махинации. «Под удар попадают романтичные особы. Те женщины, у которых запрос на любовь и нежность превышает средний женский уровень, скажем так. Экзальтированные особы, женщины, которые любят пофантазировать, преувеличивают, могут жить в иллюзии», — подчеркнула Абравитова, добавив, что к таким дамам даже не потребуется применять НЛП, «пальчиком поманил — и женщина уже твоя».

Психолог напомнила, что сегодня в книжных магазинах легко найти инструкции по психологии, пикапу и манипуляциям и многие мужчины пользуются этими знаниями. В свою очередь, обратила внимание эксперт, женщинам стоит не терять бдительность.

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем.

