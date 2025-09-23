Культура
16:49, 23 сентября 2025Культура

Раскрыты подробности экстренной госпитализации Панкратова-Черного

Shot: Панкратов-Черный пропустил минимум два спектакля из-за госпитализации
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актер Александр Панкратов-Черный пропустил минимум два спектакля из-за экстренной госпитализации. Подробностями делится Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артист должен был играть в постановке «Женихи» в Тюмени в понедельник, 22 сентября, и в Кургане во вторник, 23 сентября. «Но еще перед вчерашним спектаклем ему стало плохо, потребовалась стационарная помощь врачей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали перед спектаклем. В Курганской областной филармонии сообщили, что в сегодняшней постановке актера заменит Владимир Майсурадзе.

