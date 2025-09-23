Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:13, 23 сентября 2025Интернет и СМИ

Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор: Сообщения о горячей линии из-за нового штамма COVID-19 — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В конце сентября в Telegram распространилась информация о том, что в России из-за пандемии нового штамма коронавируса якобы открыли специальную горячую линию. Авторы сообщений указывали, что власти вынуждены через эту линию отговаривать граждан делать прививки от гриппа. Однако в Роспотребнадзоре назвали данные фейком.

Ведомство в своем Telergam-канале опровергло публикуемую в сети информацию.

«В ряде телеграм-каналов распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также там добавили, что никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали.

В сентябре по всей России началась масштабная кампания по вакцинации против гриппа.

Сообщение о том, что в России из-за пандемии нового штамма коронавируса якобы открыли специальную горячую линию, не получило распространения в СМИ. Однако опровержение Роспотребнадзора опубликовали многие издания, включая «Интерфакс», «Российскую газету» (RG.RU).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    В Кремле высказались об отражении атак украинских беспилотников

    Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире пришла на вечеринку в прозрачном платье

    ФСИН отреагировала на «отель» для арестантов в российском СИЗО

    Стоимость золота пробила отметку в 3800 долларов

    В Кремле назвали условие для соблюдения ограничений по ДСНВ

    Подросток тайно пробрался в отсек шасси самолета и улетел в Индию

    Вероятность передачи секретного оружия КНДР России оценили

    В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа по поводу ДСНВ

    В Европе забеспокоились из-за Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости