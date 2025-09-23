Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

В конце сентября в Telegram распространилась информация о том, что в России из-за пандемии нового штамма коронавируса якобы открыли специальную горячую линию. Авторы сообщений указывали, что власти вынуждены через эту линию отговаривать граждан делать прививки от гриппа. Однако в Роспотребнадзоре назвали данные фейком.
Ведомство в своем Telergam-канале опровергло публикуемую в сети информацию.
«В ряде телеграм-каналов распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Также там добавили, что никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали.
В сентябре по всей России началась масштабная кампания по вакцинации против гриппа.
Сообщение о том, что в России из-за пандемии нового штамма коронавируса якобы открыли специальную горячую линию, не получило распространения в СМИ. Однако опровержение Роспотребнадзора опубликовали многие издания, включая «Интерфакс», «Российскую газету» (RG.RU).
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».