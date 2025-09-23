Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор: Сообщения о горячей линии из-за нового штамма COVID-19 — фейк

В конце сентября в Telegram распространилась информация о том, что в России из-за пандемии нового штамма коронавируса якобы открыли специальную горячую линию. Авторы сообщений указывали, что власти вынуждены через эту линию отговаривать граждан делать прививки от гриппа. Однако в Роспотребнадзоре назвали данные фейком.

Ведомство в своем Telergam-канале опровергло публикуемую в сети информацию.

«В ряде телеграм-каналов распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также там добавили, что никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали.

В сентябре по всей России началась масштабная кампания по вакцинации против гриппа.

Сообщение о том, что в России из-за пандемии нового штамма коронавируса якобы открыли специальную горячую линию, не получило распространения в СМИ. Однако опровержение Роспотребнадзора опубликовали многие издания, включая «Интерфакс», «Российскую газету» (RG.RU).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».