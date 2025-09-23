Россиян предупредили о провоцирующей рак желудка бактерии

Гастроэнтеролог Абдулхаков: Helicobacter pylori рано или поздно приведет к раку

Главным фактором риска хронического гастрита, а впоследствии и рака желудка является бактерия Helicobacter pylori. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Сайяр Абдулхаков в беседе с aif.ru.

Врач рассказал, что в 1994 году Helicobacter pylori была признана канцерогеном первого типа. Он подчеркнул, что хорошего хеликобактера не бывает. «Даже минимальное количество микроорганизма может быть опасным», — заявил гастроэнтеролог.

Абдулхаков отметил, что заражение чаще всего происходит в детстве через бытовые привычки родителей, например, когда мать пробует пищу одной ложкой с ребенком или облизывает соску. По его словам, бактерия, находясь в желудке, со временем может провоцировать воспаление, то есть гастрит, а со временем — развитие рака.

Гастроэнтеролог добавил, что онкологическое заболевание можно предотвратить, так как Helicobacter pylori поддается лечению антибиотиками. Однако, по его словам, опасность состоит в том, что зачастую люди не знают о заболевании, так как в каждом втором случае гастрит не причиняет дискомфорта. По этой причине врач призвал каждого человека до 45 лет пройти обследование желудка и кишечника.

