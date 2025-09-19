Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:33, 19 сентября 2025Забота о себе

Названы реальные причины развития рака

Онколог Титов: 90 процентов случаев рака вызваны образом жизни, а не стрессом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mrcavdar / Shutterstock / Fotodom

В целом 90 процентов случаев рака вызваны не стрессом, а образом жизни, заявил ученый-онколог, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов. Реальные причины развития онкологических заболеваний он назвал в новом выпуске подкаста Александра Соколовского.

Титов уверяет, что, вопреки расхожему мнению, стресс не является первопричиной появления рака, но он может ускорить рост уже имеющейся опухоли. По его словам, в подавляющем большинстве катализатором болезни выступает неправильный образ жизни и повседневные привычки человека. «Человек регулярно повреждает свой организм. Виной тому — тяга к удовольствию. На курение и ожирение приходится около 40 процентов смертей от онкологических заболеваний. Образ жизни — 90 процентов причин, которые приводят к раку, остальное — наследственное», — объяснил врач.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
Лечить, не калечить Настроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Лечить, не калечитьНастроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Реклама
12 февраля 2020

Также спровоцировать развитие злокачественных новообразований может прием пищевых добавок и витаминов без предварительной сдачи анализов и наблюдения врача, добавил Титов. Он подчеркнул, что, даже если у человека есть недостаток витаминов, самостоятельно подобрать корректную дозу препаратов человек без медицинского образования вряд ли сможет. При этом врач уточнил, что избыток витаминов тоже может серьезно навредить здоровью.

Ранее онколог Суна Исакова опровергла распространенные убеждения о донорстве костного мозга. В частности, она развеяла миф о том, что эта процедура очень болезненная.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

    На следующей неделе в Москве начнется похолодание

    Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

    Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

    В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

    Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

    В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

    Путин отреагировал на письмо российского школьника с одной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости