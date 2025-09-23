Силовые структуры
18:54, 23 сентября 2025

Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

В Подольске задержали женщину после пожара в квартире, где погибли двое ее детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Сотрудники полиции задержали жительницу Подольска после пожара в квартире, где находились двое ее малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина оставила детей в возрасте двух и четырех лет одних, а сама покинула квартиру, закрыв дверь на ключ. В какой-то момент внутри произошло возгорание. Малышей без признаков жизни обнаружили во время тушения пожара.

Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Скоро ей изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что жительница Энгельса Саратовской области подсадила на наркотики девятилетнего сына и проехалась с ним в такси.

