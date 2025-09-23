Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

В Подольске задержали женщину после пожара в квартире, где погибли двое ее детей

Сотрудники полиции задержали жительницу Подольска после пожара в квартире, где находились двое ее малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина оставила детей в возрасте двух и четырех лет одних, а сама покинула квартиру, закрыв дверь на ключ. В какой-то момент внутри произошло возгорание. Малышей без признаков жизни обнаружили во время тушения пожара.

Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Скоро ей изберут меру пресечения.

