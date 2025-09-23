Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 23 сентября 2025Россия

Россиянка подсадила на наркотики девятилетнего сына и проехалась с ним в такси

Жительница Энгельса подсадила на наркотики девятилетнего сына
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Энгельса Саратовской области подсадила на наркотики девятилетнего сына и проехалась с ним в такси. Водитель заснял путь на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как ребенок в неадекватном состоянии мечется по салону автомобиля. Мальчик пытается выбраться из машины, при этом россиянка игнорирует все его действия. Таксист пытается остановить ребенка.

Как утверждает Baza, мать мальчика отправили в заключение. Несовершеннолетнего определили жить с бабушкой и дедушкой, однако, по некоторым данным, употреблять наркотики он не перестал.

У мальчика было зафиксировано четыре передозировки, школьник уже проходит лечение в наркологической клинике.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске восьмилетнего школьника поставили на учет в полицию из-за алкоголизма.

Мальчик находится на индивидуальном курсе психокоррекции, спиртные напитки не употребляет, разъяснила психиатр-нарколог.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина все чаще использует в боях роботов. Как они выглядят и к чему это может привести?

    На Западе раскрыли цель обвинений России в провокациях против НАТО

    Раскрыты подробности экстренной госпитализации Панкратова-Черного

    В Госдуме предложили давать скидку россиянам на покупку авто при одном условии

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    В России выявили еще один случай с женитьбой бойца СВО на черной вдове

    Людей после 50 лет призвали сдать несколько важных анализов

    Муж Маши Распутиной объяснил решение пожениться после 25 лет отношений

    В России оценили срок службы танков Т-90

    Госсекретарь США призвал Украину согласиться на договоренности по урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости