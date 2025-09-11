Восьмилетнего российского школьника поставили на учет в полицию из-за одной зависимости

В Новосибирске восьмилетнего школьника поставили на учет из-за алкоголизма

В Новосибирске восьмилетнего школьника поставили на учет в полицию из-за одной зависимости. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава российского региона.

Детский психиатр-нарколог Новосибирской области Нина Кошляк отметила, что мальчик стал часто употреблять алкоголь и пристрастился к нему. Тревогу первыми забили представители органов профилактики, пояснила она.

В результате ему поставили наркологический диагноз. Ребенка отправили на стационарное лечение.

Мальчик находится на индивидуальном курсе психокоррекции, спиртные напитки не употребляет, указала психиатр-нарколог. Специалист напомнила, что у выпивающего ребенка зависимость от спиртного может формироваться всего за два-три года.

Ранее стало известно, что в Свердловской области 18-летнему юноше дали полтора года колонии общего режима за спаивание несовершеннолетнего брата алкоголем.