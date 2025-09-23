Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры на Украине

По объекту критической инфраструктуры в Чернигове нанесли удар

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в Telegram-канале.

«Атакован один из объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении. Брыжинский отмечает, что всего прозвучало два взрыва.

По словам украинского чиновника, пострадавших в результате ударов нет.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэропорту под Одессой, который Вооруженные силы Украины используют для запуска БПЛА-камикадзе.