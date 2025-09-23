Наука и техника
16:41, 23 сентября 2025Наука и техника

В России оценили срок службы танков Т-90

Генерал Маев: Танки Т-90М будут стоять на вооружении еще минимум 10-15 лет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» с учетом дальнейших доработок будут стоять на вооружении Российской армии еще как минимум 10-15 лет. Срок службы машин оценил бывший начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев, передает ТАСС.

«Потенциал для модернизации огромный, в результате модернизации, включая внедрение искусственного интеллекта, постепенно произойдет уменьшение численности экипажа до двух, возможно, до одного человека, но в любом случае полностью безэкипажным Т-90М не станет», — сказал он в ходе выставки «Священный завод», которая проходит на Киевском вокзале в Москве.

По словам Маева, дальнейшая модернизация подразумевает совершенствование системы управления огнем и повышение эффективности защиты от дронов. Он добавил, что наряду с Т-90 различных модификаций в России продолжат эксплуатировать танки семейства Т-72 и Т-80.

Ранее в сентябре стало известно, что компания «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставила за рубеж 1,3 тысячи танков Т-90 различных модификаций по экспортным контрактам.

