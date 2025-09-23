Военкор объяснил пролет самолета на крайне низкой высоте над Новой Москвой

Военкор Котенок: Самолет пролетел низко над Новой Москвой из-за угрозы дронов

Низкий пролет самолета над Новой Москвой обусловлен попытками минимизировать риск во время налета дронов. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Выглядит, конечно, круто. Вот только за этой "крутизной" — попытка минимизировать риск во время налета вражеских дронов», — поделился мнением Котенок. Он также подчеркнул, что пока подлинность видеозаписи не подтверждена, она могла быть сгенерирована нейросетями.

Военкор добавил, что Киев прикладывает все усилия, чтобы одна из атак с применением беспилотников закончилась авиакатастрофой.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой.