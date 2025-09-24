Десятикратную чемпионку мира по биатлону будут судить за кражу

Французская биатлонистка Жюлия Симон предстанет перед судом по делу о краже и мошенничестве с банковскими картами. Об этом сообщает издание Le Dauphiné Libéré.

По данным следствия, инцидент произошел в 2021 году во время тренировочного сбора национальной команды во Франции. Спортсменку обвиняют в использовании чужой кредитной карты для интернет-покупок. Среди потерпевших оказалась ее партнерша по сборной Жюстин Брезаз-Буше, с карты которой, как утверждается, без ее ведома были приобретены товары на значительные суммы. Всего установлено три пострадавших.

Жалобы в суд поступили в январе 2022 года, после чего отношения между Симон и Брезаз-Буше заметно ухудшились. Однако в последние месяцы спортсменки начали вновь появляться вместе на официальных мероприятиях.

В уголовном суде обе биатлонистки должны будут дать объяснения, а следователи представят данные о том, с каких устройств были совершены спорные заказы.

Симон — десятикратная чемпионка мира. Она является обладательницей Кубка мира в общем зачете сезона-2022/2023, а также олимпийской чемпионкой Игр в Пекине-2022 в составе эстафетной команды.