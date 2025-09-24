Наука и техника
Германия закупит противоторпеды

Правительство Германии в 2026 году закупит противоторпеды SeaSpider
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Atlas Elektronik GmbH

Правительство Германии и компания Atlas Elektronik заключили соглашение о начале закупок в 2026 году противоторпед SeaSpider, сообщает издание Defense News.

Сумма сделки составляет 70 миллионов евро. Разработчиком SeaSpider позиционируется как первый в мире готовый к выходу на рынок кинетический перехватчик торпед, фактически представляющий собой легкую торпеду, способную перехватывать обычные торпеды на коротких дистанциях. Первым SeaSpider должен получить германский фрегат типа F127.

В сентябре издание Politico сообщило о желании ФРГ увеличить численность сухопутных войск вдвое.

В мае газета Kieler Nachrichten рассказала, что окончание строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил Германии отложили как минимум до 2030 года.

