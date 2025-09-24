Наука и техника
Рассекречены детали нового iPhone

ETNews: К 20-летию iPhone Apple выпустит смартфон с уникальным экраном
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Корпорация Apple выпустит iPhone с уникальным экраном в честь 20-летия линейки смартфонов. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

О том, что в 2027 году Apple представит необычный смартфон, ранее отмечали многие инсайдеры — в том числе, обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Источники ETNews выяснили, что IT-гигант работает над телефоном, который выпустят к 20-летию первого iPhone. Из рассекреченных данных следует, что он должен получить экран нового поколения.

Специалисты рассказали, что обычные OLED-панели имеют расположенную над дисплеем поляризационную пленку, которая устраняет блики и способствует увеличению контрастности. В экранах по технологии COE (Color Filter on Encapsulation) вместо пленки появится цветной фильтр, нанесенный непосредственно на защитный слой.

Журналисты отметили, что в этом случае экран будет более тонким. Также он сможет пропускать больше света и благодаря этому экономить потребление энергии аккумулятора.

Технологию COE уже использовали в складных смартфонах — впервые она появилась в Samsung Galaxy Z Fold 3 еще в 2021 году. Ожидается, что подобные экраны получит флагманский Galaxy S26 Ultra, который выйдет в начале 2026 года.

Ранее известный инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple начала готовить своих потребителей к повышению цен на iPhone. Гурман предсказал, что в ближайшие годы цена на iPhone может подняться до 2000 долларов (167 тысяч рублей).

